Nuovi mastelli e polemiche 

Cambia la consegna dei mastelli nuovi, non più a domicilio. I decimesi che ancora non li avevano ricevuti, dal 20 giugno devono andare a ritirarli di persona e sui social scoppia la polemica. Con il nuovo appalto della San Germano partito a gennaio infatti, tra le varie novità è prevista anche la sostituzione dei contenitori per il porta a porta, in particolare quello dell’indifferenziata, munito di microchip in previsione della raccolta puntuale che prevede di abbassare la Tari di chi riduce, differenziando nel migliore dei modi, la porzione di rifiuto secco.

La polemica

Dopo l’annuncio anche via Facebook della sindaca Monica Cadeddu però, in tanti non hanno gradito il cambiamento, l’utilizzo dei nuovi mastelli è obbligatorio ma non tutti hanno la disponibilità dell’auto e il problema si porrebbe soprattutto per i residenti delle zone di campagna. Scettica l’opposizione: «Non è corretto - afferma Leopoldo Trudu, consigliere di minoranza - c’è chi lo ha già ricevuto a casa e chi invece dovrà andare a prenderselo, non tutti hanno l’auto o qualcuno da delegare. Si è deciso di cambiare una regola prevista nel capitolato: aspetto di vedere l’atto d’indirizzo della Giunta che al momento non è stato pubblicato». Le perplessità di Trudu sono condivise anche dall’ex assessore all’Igiene Urbana che ha seguito l’appalto negli ultimi mesi della precedente legislatura: «La consegna porta a porta - spiega Paolo Cassaro - era una delle offerte migliorative proposte dall’impresa vincitrice dell’appalto, che le ha dato un punteggio maggiore rispetto alle altre ditte, contribuendo all’aggiudicazione. Oggi togliere la consegna a domicilio significa alleggerire l’azienda di un onere senza alcun vantaggio dell’amministrazione e comunque per fare questa operazione occorre una perizia di variante e dubito che in così poco tempo siano riusciti a farla».

La sindaca

Spiega le ragioni di questa scelta: «Negli orari di consegna molte persone non sono a casa - puntualizza Cadeddu - col metodo porta a porta non è stato consegnato neanche il 20 per cento dei mastelli, e gli utenti che si sono ritrovati l’avviso di mancata consegna, sono comunque dovuti andare a ritirarli di persona. Abbiamo diviso il paese in zone per evitare poi le file al ritiro. Chi non può venire personalmente può delegare qualcuno semplicemente scaricando il modulo dal sito e comunque per coloro che non avessero nessuna possibilità, cercheremo di trattare i casi singolarmente. Per apportare questo cambiamento non è necessaria l'approvazione del Consiglio, bisognava accorciare i tempi perché la differenziata deve partire subito con i mastelli nuovi».

