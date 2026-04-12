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Olbia.
13 aprile 2026 alle 00:35

Nuovi mastelli con codice per la raccolta differenziata 

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Alle porte della stagione turistica, parte la distribuzione dei mastelli con codice identificativo. I nuovi kit per la raccolta differenziata saranno consegnati a casa dalla De Vizia che ritirerà anche i vecchi contenitori. Il personale richiederà un documento d’identità dell’intestatario della Tari, necessario per associare correttamente il kit all’utenza. «L’avvio della consegna dei nuovi kit rappresenta un passo significativo nel percorso di modernizzazione del servizio di igiene urbana», afferma il sindaco Settimo Nizzi: «I mastelli con codice identificativo ci permetteranno di migliorare l’efficienza, ridurre gli errori di conferimento e valorizzare l’impegno dei cittadini più attenti».

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