Nuovi marciapiedi sulla 196, via al cantiere 

Una svolta attesa da decenni per la viabilità e la sicurezza dei cittadini di Decimomannu. Da ieri hanno preso ufficialmente il via i cantieri lungo la strada statale 196 per la realizzazione dei nuovi marciapiedi. L’intervento, presentato come una priorità dall’amministrazione comunale, mira a risolvere una criticità storica legata alla convivenza tra traffico veicolare e utenza debole.L’opera garantirà finalmente un collegamento protetto per i residenti delle zone periferiche, con particolare beneficio per chi vive nei quartieri del Villaggio Azzurro, Is Orrus e Is Caddeus. Fino a oggi i pedoni erano costretti a percorrere i margini della carreggiata in condizioni di precarietà. I nuovi percorsi saranno invece pavimentati, delimitati da barriere di sicurezza e resi pienamente accessibili.

Soddisfatta l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis, che ha seguito l’iter del progetto: «Dal mio insediamento mi sono attivata per ottenere il finanziamento e risolvere questa criticità. Un altro impegno che prende forma: si parte per una strada più sicura e accessibile per tutti».Nonostante siano previsti disagi temporanei alla circolazione durante l’esecuzione delle opere, l’amministrazione confida nella collaborazione dei cittadini, sottolineando come il beneficio a lungo termine trasformerà l’arteria in un tratto urbano moderno e sicuro. ( sa.sa. )

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