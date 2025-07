Nuovi marciapiedi nel centro della città: via al progetto 

Novità sul fronte della riqualificazione del centro urbano di Sanluri. Nel corso dell’ultima riunione la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi delle vie Sassari e Rinascita. Un intervento da 168 mila euro, fondi recuperati nei capitoli del bilancio comunale, destinati alla viabilità. I lavori riguarderanno la realizzazione dei marciapiedi in biancone e basalto, la stessa tipologia seguita per il primo tratto di via Rinascita e di altri quartieri, tutte strade principali della città. Questo proseguimento permetterà un transito in sicurezza dei pedoni, vista anche la continua espansione edilizia dell’abitato. «Si tratta – commenta il sindaco, Alberto Urpi – di opere che completeranno il progetto originario di una viabilità a misura di pedone. L’obiettivo è anche dotare le zone ancora prive di adeguati percorsi pedonali, con una particolare attenzione all’arredo urbano, nel caso specifico evitare differenze di costruzione e materiali». E sul tema viabilità sicura, Urpi annuncia il prossimo cantiere per «marciapiedi e verde urbano dall’ingresso nord dall’ex 131 fino al castello, mentre al sud, sempre dall’ex statale, fino alla sede dei vigili del fuoco». ( s. r. )

