Nuovi loculi in cimitero 

Troppe sepolture e pochi posti a disposizione: la Giunta ha stanziato 50 mila euro per l’acquisto di un nuovo blocco da 72 posti salma che è stato installato in linea con l’ultimo realizzato nella parte destra al terzo piano del camposanto, passando dall’ingresso di via Grazia Deledda. Nell’intervento sono, però, inclusi anche la manutenzione e la messa in sicurezza dei loculi già esistenti e l’acquisto di nuove scale in alluminio per la fruizione delle nicchie più alte.

Il cimitero, inoltre, lo scorso anno, è stato oggetto anche di un intervento per la messa in sicurezza del muro perimetrale, avvenuto dopo la richiesta di stato di calamità naturale per il nubifragio che nel 2021 ha colpito il paese. I lavori hanno interessato non solo la demolizione e ricostruzione della parete adiacente all’ingresso di via Roma, ma anche altre piccole opere all’interno della struttura. (fr. m.)

