Nuovi loculi in cimitero 

È stato ultimato l’ampliamento del cimitero comunale di Assemini. A renderlo noto è l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «L’opera prevedeva la realizzazione del nuovo recinto, la sistemazione di una parte del terreno e del parcheggio». È invece in fase di consegna il progetto relativo a un primo grande blocco loculi: «Ne sono stati realizzati circa 400, più una passerella di collegamento tra il cimitero già esistente e il nuovo recinto». L’ampliamento, iniziato un anno fa, era considerato di estrema urgenza per via della carenza di loculi e la conseguente difficoltà a effettuare le tumulazioni che durava da un decennio. L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. «Stiamo realizzando un primo lotto da 800mila euro. In futuro – conclude Meloni – 1,1 milioni serviranno a realizzare un altro blocco loculi, campi di inumazione e celle per urne e ossari». (sa. sa.)

