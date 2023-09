Nuovi loculi in camposanto, la procedura può ripartire 

A luglio la prima gara d’appalto da 290mila euro per la costruzione dei nuovi loculi al cimitero. Ad agosto l’annullamento in “autotutela” a causa dell’abrogazione di un decreto legislativo.

Ora (la determina è del 6 settembre), il Comune ha avviato un’indagine finalizzata alla individuazione di operatori economici interessati all’intervento.

L’indagine sarà il primo step, per poi passare alla gara d’appalto vera e propria. Successivamente, individuata l’azienda vincitrice, si procederà all’affidamento e all’avvio dei lavori per la costruzione delle nuove strutture prefabbricate in cemento armato che – si stima – potrebbero richiedere 150 giorni. ( g. a. p. )

