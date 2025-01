Nuovi loculi e ampliamento, ecco gli interventi nel cimitero 

Un’importante opera sta per iniziare: l’ampliamento del cimitero. L’amministrazione, guidata da Diego Loi, ha approvato il progetto esecutivo per ingrandire il camposanto; «Una risposta pratica a una necessità, ma anche un gesto di rispetto verso i defunti e le loro famiglie, rafforzando il senso di solidarietà», spiega il primo cittadino.

L’intervento, con uno stanziamento di 700mila euro (450mila di risorse dalla Regione e 250mila di cofinanziamento dalle casse comunali) nasce dalla crescente necessità di garantire spazi adeguati per accogliere le sepolture, rispettando al contempo il decoro e la sacralità del luogo. Negli ultimi anni, l’aumento della popolazione e il naturale avvicendarsi delle generazioni hanno evidenziato la carenza di spazi disponibili. Il Comune ha quindi deciso di intervenire per con una pianificazione a lungo termine. Oltre all’ampliamento sono previsti nuovi loculi e la creazione di spazi verdi. Attenzione all’accessibilità, con percorsi adatti per le persone con mobilità ridotta, e all’efficienza energetica, con materiali sostenibili e illuminazione a basso consumo, «approvato il progetto ora andremo spediti direttamente con appalto lavori», precisa Loi.

Già stanno procedendo gli espropri dei terreni dei privati che confinano con l’area. Anche l’opposizione in Consiglio comunale, guidata da Giovanni Matta, si è espressa a favore dell’ampliamento.

