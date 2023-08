Nuovi loculi, assunti due necrofori 

Via libera della Giunta Soddu ai lavori di ampliamento del cimitero di “Sa ‘e Manca”. Previsti 40 nuovi loculi, 74 scale 46 delle quali inviate in manutenzione a rotazione al fine di non interrompere il servizio, alzaferetri elettrico rimesso a nuovo e personale formato al suo utilizzo, acquisto di attrezzature per agevolare il servizio e cura del verde con l’assunzione di due necrofori a tempo determinato.Spiega l’assessora Grazia Mele, con delega al Cimitero: «Appena insediata otto mesi fa, oltre ad aver messo mano alla situazione ereditata, abbastanza precaria, ho aperto le interlocuzioni con i vertici della società È-Comune. C’è la concreta possibilità, fatti i necessari passaggi finanziari e consiliari, di demandare alla stessa la gestione del cimitero. Significherebbe risolvere definitivamente l’annosa problematica relativa all’insufficienza di personale e avere la gestione oculata e totale che mancava da tempo. Grazie anche al nuovo piano industriale approvato dal Consiglio, che aumenta la pianta organica della municipalizzata, prevedendo nuove assunzioni, potremo sperimentare il passaggio delegando alcune attività per arrivare alla gestione totale del servizio». Previsti interventi anche per il cimitero di Lollove, mentre si studia un software innovativo sulla catalogazione dei loculi.

