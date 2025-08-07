Nuovi loculi al posto della strada 

Il cimitero comunale versa in una situazione critica: la disponibilità di spazi è quasi esaurita, a fronte di una mortalità media annua di circa 377 cittadini. Finora non è bastato requisire i loculi non utilizzati. La situazione, in prospettiva, richiede perciò un intervento immediato per garantire la continuità del servizio. Lo conferma anche l’assessore Pino Mercuri. «La situazione del cimitero di Nuoro - spiega - è uno stato di emergenza ancora gestibile, ma comunque bisogna intervenire. La continuità del servizio è garantita anche grazie alla rotazione dei loculi, ma ci sono gravi criticità. Basti pensare che a Nuoro si registrano mediamente 34 decessi al mese. Era necessario agire».

La Giunta ha deciso di partecipare al bando regionale per la “Creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri”.

Spazi nuovi

Per rispondere a questa urgenza, il Comune ha valutato tre possibili soluzioni. E ha scelto la cosiddetta soluzione B, miglior compromesso tra funzionalità e impatto sull’utenza. Prevede la realizzazione di 148 nuovi loculi, sfruttando l’unico spazio attualmente disponibile e comunale: la strada di accesso laterale al cimitero. Il cancello che affaccia sulla nuova cappella avanzerà di diversi metri, l’asfalto lascerà spazio a fiori e nuovi loculi. «Abbiamo scelto la soluzione che consente di portare avanti il cancello d’ingresso laterale - spiega Mercuri - così da ricavare nuovi posti senza sottrarre troppi parcheggi. L’altra opzione prevedeva loculi orizzontali invece che verticali, ma ne avrebbe garantiti molti meno (112) e con costi di gestione più alti per l’utente. La soluzione A, invece, sarebbe la più vantaggiosa in termini di capienza, ma richiede fondi».

Obiettivo la cremazione

Lo scenario immaginato dall’amministrazione però resta quello di un ampliamento definitivo, da realizzarsi sul lato opposto rispetto all’attuale ingresso. Esiste già un progetto che prevede, oltre a nuovi loculi, anche la costruzione di un forno crematorio, una casa del commiato, un’area dispersione ceneri, nuovi parcheggi e una strada di collegamento con viale Ciusa. Ma è un’area privata. «Quella sarebbe la vera soluzione ad ogni problema di spazio», aggiunge l’assessore. «Però oggi è fondamentale dare una prima risposta concreta con quello che è possibile fare nell’immediato».

