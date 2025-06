Nuovi loculi al cimitero 

A San Gavino servono spazi per le sepolture e l’amministrazione comunale, per far fronte all’emergenza, ha pubblicato l’appalto e affidato i lavori per i nuovi loculi. Ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta di Porfirio Pusceddu di Simaxis, la quale a sua volta ha fatto un subappalto per l’impresa Quattro P di Siamaggiore: con una spesa di 77mila e 175 euro saranno costruiti 90 loculi. Ma non è questo l’unico intervento in programma. «Con la variazione di bilancio che porteremo in Consiglio comunale il 23 giugno verranno rifinanziati e incrementati i fondi per l’ampliamento del cimitero – sottolinea il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici –: sono in tutto 380mila euro, che consentiranno di risolvere il problema degli spazi sempre più limitati. Abbiamo già stabilito il finanziamento di altri 100mila euro per la realizzazione di altri loculi. Stiamo dando grande attenzione al miglioramento complessivo di questo servizio che è fondamentale per la popolazione». Nel cimitero di San Gavino ci sono anche gli spazi per le cellette-urna destinate a chi sceglie la cremazione e ora, con i nuovi loculi in fase di realizzazione, sarà risolta l’emergenza delle sepolture.

Gli spazi

Non solo, i sangavinesi chiedono un intervento continuo per la manutenzione e un accesso più facile alle diverse aree soprattutto per le persone che hanno una mobilità ridotta. In particolare, ad oggi le scale per raggiungere le sepolture poste più in altro non sono di facile accesso per le persone più anziane: di qui la richiesta di un modo agevole per arrivare ai loculi più alti in modo da poter mettere un fiore nel ricordo di un caro estinto. Ora si attendono i lavori di ampliamento del cimitero che permetteranno di investire nuovi fondi e di acquisire anche aree esterne alla zona attualmente utilizzata per le sepolture. L’area di ampliamento è già stata individuata dalle precedenti amministrazioni: il cimitero è di facile accesso per chi arriva dalla Statale 197 o da uno degli ingressi del paese in viale Trento.

