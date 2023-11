Nuovi loculi al cimitero, affidati i lavori da 290mila euro 

Assegnato l’appalto da 290mila euro per la realizzazione dei nuovi loculi al cimitero di Gonnosfanadiga. Tra le dodici imprese che hanno presentato un’offerta alla gara bandita dal Comune, la vincitrice è la S.I.Cal Srls di Santu Lussurgiu.

Il prossimo passo sarà l’apertura dei cantieri per l’avvio dei lavori.

L’iter per arrivare alla costruzione dei nuovi loculi nel cimitero di Gonnosfanadiga ha attraversato una serie di complicazioni (che hanno provocato qualche ritardo) dovute non solo alla complessità delle procedure.

Nonostante le risorse finanziare fossero disponibili, infatti, la gara pubblicata il 15 luglio scorso venne annullata in autotutela dal Comune, causa svista nella abrogazione di un decreto legislativo che disciplina i contratti di appalto e la loro concessione.

Al tempo Sisinnio Zanda, del gruppo Rinnovamento ed Esperienza, espresse preoccupazione per i tempi delle opere. In passato infatti la carenza degli spazi nel cimitero aveva costretto a far fronte all’emergenza usando loculi già prenotati da privati che avevano dovuto cederli a chi ne ha avuto bisogno.

Ai cittadini non resta che attendere, auspicando che i tempi per i nuovi loculi, in cemento precompresso, rispettino il calendario di costruzione di 150 giorni come da determina di agosto, senza ulteriori intoppi.

