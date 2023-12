Nuovi locali e più sicurezza: via ai lavori 

Vecchi e nuovi cantieri ad Abbasanta. Il paese modifica il suo volto, restituendo alla comunità spazi che versano nel degrado. È il caso dell’ex caseificio Dalmasso: in corso la ristrutturazione (per due milioni di euro) dello stabile risalente ai primi anni Trenta. Ospiterà la biblioteca, Informagiovani ed una sala polivalente. Ma l’esecutivo Carta punta anche a sistemare la corte esterna, per questo recentemente ha inoltrato una richiesta di finanziamento di 700mila euro.

In futuro

Di certo invece c’è, come evidenziato nel Documento unico di programmazione, l’affidamento della progettazione per i lavori diretti al superamento dei rischi idraulici del canale coperto “Rio Bonorchis” in località S’Olia. I lavori inizieranno nel 2024 e prevedono la realizzazione di un bacino di laminazione a monte dell'abitato finanziati dalla Regione per un milione di euro.

Sono ancora in corso i lavori per la messa in sicurezza idraulica con la sistemazione del canale tombato e il miglioramento della funzionalità idraulica nell’imbocco del canale. Nel 2024 si proseguirà con l’adeguamento della rete delle acque bianche, per la quale era stato concesso un finanziamento di 350mila euro dalla Regione.

«Paese dinamico»

«Si tratta di un documento che supera le formalità e dà un segnale di dinamicità che sta caratterizzando Abbasanta con i cantieri in essere e quelli che si apriranno. Significa dare concretezza, strutture e locali che ritornano, funzionali, nelle disponibilità della comunità», commenta la sindaca Patrizia Carta. Prosegue inoltre l’iter per la messa in sicurezza dell’ex conceria.

La programmazione

Diversi i cantieri con i fondi della Programmazione territoriale: si sta procedendo con la messa in sicurezza di strutture dedicate ad attività sociali e ricreative, con il progetto Casa Luna per l’attivazione di una residenza socio-assistenziale, destinata a persone affette da demenza. Previsto anche l’affidamento della progettazione per l’ampliamento del cimitero. Con 175mila euro si potenzieranno gli itinerari turistici mentre con 300mila euro si interverrà sulla viabilità. Confermate per il 2024 le misure per il diritto allo studio e il progetto di lingue straniere alla scuola secondaria di primo grado. Diverse le iniziative per i giovani: ludoteca, consiglio comunale dei ragazzi, consulta, servizio civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA