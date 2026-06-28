Nuovi libri donati ai bambini  

Nei giorni scorsi, a Villaurbana, è arrivato un regalo speciale per i futuri lettori della comunità. I bambini da 0 ai 6 anni hanno ricevuto in dono alcuni albi illustrati. Un’iniziativa che fa parte del progetto “Famiglia che legge”, organizzato dall’associazione culturale “Lughenè” e finanziato dall’amministrazione comunale di Villaurbana.

Per i bambini della scuola dell’Infanzia, la consegna è avvenuta a scuola, mentre per quelli più piccoli e per coloro che non frequentano la scuola il ritiro è stato in biblioteca. Un’iniziativa che mira a far coltivare il piacere di leggere fin da piccoli. «Siamo orgogliosi di questa iniziativa – commenta l’assessora Maddalena Spiga – Un progetto che va avanti da qualche anno e che continuiamo a promuovere. Siamo felici, inoltre, che negli ultimi anni la biblioteca sia frequentata e vissuta sempre più grazie anche a iniziative come questa». ( g. pa. )

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