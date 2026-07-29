Nuovi lavori per ampliare il cimitero 

Il cimitero comunale di Sant’Andrea Frius avrà una sala autoptica, una sala mortuaria e nuovi servizi igienici. È il quarto intervento di completamento per un investimento di 540mila euro. L’assessorato regionale dei Lavori pubblici ne ha stanziati 240mila, il resto sarà coperto dal Comune. Il cantiere aprirà a settembre. Sono previste anche la realizzazione di un deposito a servizio delle due nuove sale e la sistemazione dell’area accanto alla cappella cimiteriale. Gli spazi circostanti saranno resi più funzionali e decorosi.

Con l’affidamento dei lavori entra nella fase operativa un intervento atteso dall’amministrazione, che prosegue il programma di ampliamento e riqualificazione del camposanto. Una volta conclusi gli interventi, la struttura potrà contare su servizi moderni, spazi meglio organizzati e una dotazione più completa, in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze della comunità.

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