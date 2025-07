Nuovi lavori nella città cantiere 

Nuoro si presenta come un grande cantiere. Obiettivo migliorare la sicurezza e la vivibilità. I lavori del Pnrr sono in corso, gli interventi per la posa della fibra sono quasi tutti conclusi, vanno avanti le opere di Abbanoa per il rifacimento delle reti idriche e la sistemazione di immobili pubblici, come altri interventi minori che stanno contribuendo a una trasformazione urbana visibile nei quartieri. Dall’ingresso della città a via Trieste e via Ballero, dal cuore del centro storico alle zone più periferiche, Nuoro è coinvolta in un processo di rinnovamento strutturale e infrastrutturale. A questi lavori, si affiancheranno a breve altri cantieri che interesseranno cinque nuove aree strategiche della città.

Si tratta di via dei Platani nel quartiere Città Giardino, le vie Monsignor Cogoni, Monsignor Melas e San Francesco nell’area di Sant’Onofrio e Mughina, via Tridentina e via Pietro Mastino al Nuraghe, via Einaudi vicino all’ospedale San Francesco e infine le vie Irillai, Berbera, Zeila e Sarpi tra i quartieri di San Pietro e Su Contone.

Il valore complessivo di questi nuovi interventi è di circa 734 mila euro, cifra che si aggiunge agli investimenti già messi in campo negli anni scorsi.

L’amministrazione

Il sindaco Emiliano Fenu, insieme all’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda e alla Giunta, ha già stilato un elenco di priorità per garantire la prosecuzione e la conclusione tempestiva dei lavori. Tra i cantieri attivi figurano anche opere rilevanti come il campo scuola e l’anfiteatro De Andrè, il centro intermodale e il mulino Gallisay. «Abbiamo sollecitato lo scorrimento di una graduatoria per ottenere ulteriori risorse e poter intervenire su altre strade - dice Fenu -. Intanto, i lavori in via Trieste dovrebbero concludersi entro la settimana. Tra le priorità assolute ci sono il termine dei lavori al campo scuola e all’anfiteatro che, salvo imprevisti, termineranno entro fine anno. Nel prossimo Consiglio approveremo il rendiconto 2024 per completare anche altre opere urgenti, come il centro intermodale. Sul mulino Gallisay, invece, abbiamo già la progettazione pronta».

Intanto, proseguono anche i lavori nell’ex Artiglieria e negli alloggi comunali di Monte Gurtei.

