Nuovi lavori nel cantiere infinito 

Non c’è pace per gli automobilisti che ogni giorno sono costretti a percorrere viale Marconi per raggiungere il posto di lavoro, per andare a scuola, o per sbrigare delle commissioni.

Il tragitto fino a Cagliari diventa un calvario di code e proteste.E da qualche tempo, oltre al solito traffico dal cavalcavia di Is Pontis Paris e fino allo svincolo per l’asse mediano, ci si mette anche il cantiere, eterno, poco dopo l’ipermercato Carrefour.

Il cantiere infinito

Aperto circa due anni fa per alcuni lavori sul ponte, ingombra la carreggiata con una serie di new jersey in plastica bianchi e rossi che non sono mai stati tolti. Così non solo nelle ore di punta si formano le code, ma si è costretti a deviare bruscamente con alto rischio di incidenti.A dicembre l’Anas aveva assicurato che entro Natale, i lavori sarebbero finiti e i cantieri chiusi. Poi il rinvio a febbraio, è giugno e niente è cambiato.

«È assurdo che si lasci un cantiere aperto in una strada come viale Marconi, così trafficata per tutto questo tempo» dice Rita Atzori 37 anni che percorre viale Marconi quasi ogni giorno per andare a lavoro, «ma non c’è nessuno che controlla? Come si fa a consentire che il cantiere ingombri una parte della carreggiata senza fare niente?».

Tempi lunghi

E chi crede che presto la questione sarà risolta dovrà rassegnarsi. La spiegazione arriva proprio dall’Anas: «Lungo il breve tratto di competenza Anas in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu» si legge in una nota, «Anas ha avviato gli interventi di risanamento su un ponte che riguardavano prevalentemente la riqualificazione della parte sottostante dell'opera». Questi lavori, «sono già stati completati». Nel frattempo però, «Anas ha valutato di implementare gli standard di sicurezza e migliorare le caratteristiche della parte marginale del ponte. Sono stati quindi programmati ulteriori interventi che consentiranno, una volta conclusi, di rinforzare i bordi dell'opera». Questi interventi, «sono in corso di progettazione e saranno eseguiti dopo il periodo estivo per evitare il cantiere nell'imminente periodo di maggior flusso di traffico estivo».

Il maxi progetto

E intanto non c’è traccia nemmeno dei lavori che cambieranno il volto del tratto quartese di viale Marconi da via De Gasperi fino al Carrefour.Di recente il Consiglio comunale ha approvato la variante al Puc per la realizzazione della rotatoria all’altezza dell’ipermercato ma l’apertura dei cantieri, da parte della Città Metropolitana per ora resta un’incognita.

L’ultima scadenza era fissata alla fine di ottobre dello scorso anno ma di operai e cantieri non c’è mai stata traccia. E prima ancora si era parlato di maggio 2023, poi ancora di luglio.Nel progetto c’è anche una banchina per lo smaltimento delle acque, per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove. Sarà eliminato anche il semaforo all’incrocio con via Fermi.

