Nuovi lavori in vista nell’asilo comunale  

La Giunta comunale di Armungia ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi esterni dell’asilo nido comunale. L’intervento (costerà 300mila euro) punta a completare la struttura del nuovo asilo nido già in fase di realizzazione, migliorandone l’area esterna e dotandola di tutte le opere necessarie al pieno funzionamento. Il progetto, firmato dall’ingegnere Stella Gorini, prevede la sistemazione delle aree circostanti, la realizzazione di parcheggi, camminamenti, recinzioni, rampe per disabili e altri interventi tecnici e di sicurezza. Si tratta del completamento dell’asilo nido comunale costruito grazie ai fondi del Pnrr, con tutte quelle finiture e strutture che renderanno l’edificio realmente operativo e accogliente per i più piccoli. Il Comune ora parteciparà a un bando regionale per ottenere ultleriori fianziamenti. Per il sindaco Antonio Quartu «si tratta di un passo importante per dare piena funzionalità al nuovo asilo nido, un’infrastruttura fondamental, anche in ottica di contrasto allo spopolamento». (s. m.)

