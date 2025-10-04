Nuovi lavori in corso nel litorale 

Continuano i lavori di riqualificazione lungo la costa di Capoterra, dove il Comune punta a restituire un volto nuovo e più moderno al litorale. Dopo gli interventi già avviati e in parte completati nella zona di Frutti d’Oro, i cantieri si sposteranno ora verso Su Loi, Picciau e Maddalena Spiaggia.

L’annuncio arriva dal sindaco Beniamino Garau, che ha illustrato gli sviluppi del progetto finanziato attraverso i Piani Urbani Integrati. Il piano prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi, un sistema di illuminazione pubblica di ultima generazione e piste ciclopedonali che collegheranno i diversi tratti della costa, migliorando la sicurezza e la vivibilità della zona.

«Vogliamo rendere la nostra costa più sicura, accogliente e vivibile», ha dichiarato Garau, sottolineando la continuità con gli interventi già completati al lido. Un’opera attesa da residenti e villeggianti, destinata a cambiare il volto del lungomare e a valorizzare uno dei tratti più suggestivi del territorio. (m. po.)

