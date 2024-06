Nuovi lavori in cimitero 

Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del cimitero comunale di San Sperate: la Giunta dà il via libera, sul piatto ci sono più di 100mila euro. Gli interventi riguardano le coperture dei blocchi per tumulazione realizzati con lastre di lamiera grecata e zincata, ma anche la totale sostituzione della componente lignea e della “copertura in policarbonato compatto trasparente della pensilina” davanti alla cappella cimiteriale. Il progetto prevede anche la successiva realizzazione di una copertura impermeabile in lastre di policarbonato trasparente. In fine si cita anche il rifacimento degli intonaci ammalorati dei cornicioni di una fascia di loculi. Nel documento si fa anche il punto sugli interventi non realizzati in precedenza, tra cui «la realizzazione di un tappeto erboso nelle aiuole antistanti la tomba di Pinuccio Sciola». (m. p.)

