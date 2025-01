Nuovi lavori in alcune zone, domani rubinetti all’asciutto 

Disagi idrici in alcune zone della città nella giornata del 31 gennaio a causa dei lavori annunciati da Abbanoa.

Si tratta di interventi nell’ambito dei lavori di rifacimento delle nuove reti idriche previste dal Pnrr. In particolare, sono previsti per consentire l’esecuzione dei collegamenti delle nuove reti a quelle esistenti. Per portare avanti l’attività è prevista l’interruzione dell’erogazione idrica nelle vie Di Vittorio, Buozzi, Ubisti e Piazza Marmilla dalle 8.30 fino alle 13.

Si segnala inoltre che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. (f. le.)

