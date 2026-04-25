Nuovi lavori, il ponte resta chiuso 

Il ponte tra San Sperate e Villasor chiude per i lavori di messa in sicurezza. Un provvedimento temporaneo, fanno sapere dalla Città metropolitana di Cagliari, che interesserà la giornata di domani. Cittadini e amministrazioni comunali avevano segnalato i pericoli legati alle condizioni attuali del ponte, dal mese di dicembre in uno stato di totale abbandono. La mancanza e la poca chiarezza della segnaletica, come testimoniato, erano stati causa di diversi incidenti stradali che avevano evidenziato la necessità di interventi immediati al fine di ripristinare la sicurezza.

I lavori

Non è chiaro quali saranno, precisamente, le operazioni che interesseranno l'infrastruttura né se si possa parlare di una ripresa dei lavori ormai bloccati da mesi. Un'incertezza che alimenta le proteste di coloro che attraversano quotidianamente il ponte. «Continuiamo a vivere sulla nostra pelle i disagi causati da una scelta sbagliata, quella di rattoppare anziché ricostruire. Le modifiche in programma non riflettono le esigenze della popolazione: anche alla fine dei lavori l'opera non sarà adeguata a sostenere il traffico che interessa quest'arteria stradale e continuerà ad essere pericoloso per ciclisti e pedoni che percorrono ogni giorno il tratto in questione. Noi cittadini saremmo disposti a sopportare i disagi che i lavori presuppongono, se solo i problemi del ponte fossero realmente e finalmente risolti», dichiara Francesco Caboni, titolare di un'azienda apistica.

Lo stop

Lavori cominciati ormai quasi due anni fa, a luglio del 2024, e che si sarebbero dovuti concludere proprio nel mese di aprile di quest'anno. Un ritardo che inizia a pesare anche per le amministrazioni comunali dei due paesi maggiormente coinvolti, San Sperate e Villasor.

«Gli interventi dovevano concludersi nel giro di pochi mesi: ad oggi il ritardo sta diventando accettabile», afferma il sindaco di Villasor Massimo Pinna. «Restiamo fiduciosi sugli sviluppi futuri ma dobbiamo ammettere che le criticità esistono. Il senso unico alternato ha determinato, in primis, importanti disagi per i pendolari, in particolare per coloro che viaggiano sulla corsa Arst 211 che arriva da Villacidro ed il cui percorso ha subito un notevole allungamento dei tempi di percorrenza. L'auspicio è che i lavori riprendano davvero e che non venga sistemata solamente la segnaletica», conclude Pinna.

La protesta

Speranza condivisa dall'amministrazione sansperatina, che sottolinea come il ponte sia uno strumento di viabilità fondamentale per il collegamento del territorio, soprattutto per le tante aziende agricole della zona che hanno dovuto subire le limitazioni al transito dei mezzi agricoli pesanti. «Ringraziamo la Città metropolitana e le imprese che stanno lavorando per restituire in sicurezza questa arteria vitale. Ci auguriamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, dopo i ritardi dovuti a precedenti defezioni tecniche», dice Germana Cocco, assessore alla viabilità del Comune di San Sperate.

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