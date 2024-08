Nuovi lavori dopo i black out 

E-Distribuzione corre al riparo per prevenire i blackout invernali degli scorsi anni in Barbagia. Dopo i recenti lavori fra Aritzo e Desulo con Terna, sono in corso interventi lungo la provinciale 8, con l’interramento dei cavi dal valico di Cossatzu fino a Gadoni. Nessun disagio per la circolazione. L’infrastruttura migliorerà la qualità del servizio alle utenze pubbliche e private. «Enel è stata di parola - dice Claudia Cocco, presidente del consiglio comunale di Gadoni - dando il via a opere essenziali che risolveranno i problemi che abbiamo vissuto nel 2023. Rincuora sapere che le immagini dei camion con i gruppi elettrogeni saranno un lontano ricordo».Per i cavi di ultima generazione, lo snodo dalla cabina primaria, nei pressi del campo sportivo di Aritzo, oggetto di recenti interventi. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA