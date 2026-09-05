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Domusnovas
06 settembre 2026 alle 00:10

Nuovi lavori all’impianto sportivo 

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Su richiesta del Comune di Domusnovas, riceverà ulteriori risorse economiche del ministero il complesso sportivo “Paolo Putzolu” in via Musei, nel quale si potranno dunque ultimare gli spogliatoi e realizzare la sistemazione nelle aree esterne. I nuovi lavori faranno slittare l’inaugurazione dell’impianto (era prevista a breve), già completamente trasformato grazie al cantiere da un milione di euro relativo al bando Sport e periferie 2023.

Nonostante ciò, il Comune ha deciso di rendere subito disponibile il nuovo campo da calcio in erba sintetica (già eseguito il collaudo dai funzionari del Coni) per consentire alle società sportive di riprendere le attività per la nuova stagione. «Per garantire ad ciascuna pari opportunità d’utilizzo - spiega l’assessore allo Sport, Davide Aru - è stato richiesto alle società di predisporre un calendario condiviso».

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