Nuovi lampioni, torna la luce in via Cagliari 

In via Cagliari, a Sestu, è tornata la luce. Dopo lunghi mesi di oscurità e pericoli sono finalmente stati sostituiti i punti luce guasti dei lampioni. Il tratto, spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «va dalla via Picasso alla via Molinari, colmando così un problema che col tempo si stava aggravando via via che si guastavano i corpi illuminanti». Lampioni con un design «particolare quanto inefficiente», continua Bullita, «che illuminavano poco e in più a un certo punto non è stato più possibile ripararli perché non si trovavano i ricambi e non c’erano risorse economiche disponibili nell’immediato per sostituirli».

Finalmente dai conti del Comune sono avanzate le somme necessarie, «e subito come primo problema da affrontare abbiamo deciso di ripristinare quel tratto di illuminazione, in una delle viabilità più trafficate del paese per garantirne maggiore sicurezza nelle ore notturne». Una migliore illuminazione era tra le richieste dei residenti, con una petizione che porta oltre sessanta firme, presentata in Comune. E presto arriverà anche un attraversamento pedonale rialzato, tutto proprio sulla scena del tragico incidente stradale in cui è morto Yuri Loi a 19 anni. «L'illuminazione pubblica aveva molte inefficienze nel nostro territorio. Abbiamo fatto una progettazione che tenga conto di tutte le zone e appena abbiamo avuto risorse disponibili abbiamo proceduto con l'efficientamento per renderla più performante ed efficiente», è il commento della sindaca Paola Secci.

