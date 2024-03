Nuovi lampioni, scavi attorno al Comune 

Entrano nel vivo i lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione nella zona attorno al Comune e davanti al mercato civico in piazza Dessì.

Gli operai della ditta Engie stanno procedendo con gli scavi dalla parte di piazza Degli Aranci e di fronte all’ingresso principale del Municipio.Dopodiché sistemeranno i nuovi pali e i lampioni, tutti rigorosamente a led. Alcuni, ex novo, saranno installati nella piazzetta da anni al buio per la mancanza di lampioni. Novità assoluta saranno i faretti sopra la facciata del mercato civico.Si tratta dell’ultima tranche di lavori che completa l’intervento complessivo di rifacimento degli impianti. Nella costa è stato realizzato per la prima volta l’impianto nella lottizzazione Marina Delle Nereidi e poi in via Dell’Autonomia, a Salmagi e a Capitana. Nuovi lampioni poi nel centor urbano da piazza IV Novembre a via Brigata Sassari, a via Della Musica, e in tutte le piazze e i parchi con la speranza che la luce tenga lontani vandali e teppisti.

