Nuovi lampioni, cantiere in piazza Azuni 

Arrivano in piazza Azuni i lavori per il rifacimento degli impianti di illuminazione. Gli operai della ditta Engie, società che si occupa del progetto predisposto dal Comune, stanno realizzando gli scavi per sostituire poi ex novo pali e lampioni nel tratto fino a piazza Sant’Elena.

L’intervento, che si sta effettuando nel tratto di marciapiede, non sta creando particolari disagi alla circolazione, è stato però necessario interdire parte dei parcheggi nel lato destro di via Marconi a pochi passi dall’incrocio con via Porcu. Anche qui le lampade saranno tutte sostituite con lampioni a led ad alto risparmio energetico che però consentiranno di dare un’illuminazione adeguata alla zona, tanto più che in questo tratto non sono nemmeno presenti alberi che possono coprire le luci come succede invece in altre zone.

Sono invece stati già tutti sostituiti i pali del tratto precedente dalla rotatoria all’incrocio con viale Colombo a piazza Azuni dove l’intervento aveva preso il via già nelle scorse settimane.

Si tratta dell’ultimo atto del rifacimento degli impianti di illuminazione in centro e nel litorale con la sistemazione di pali e lampioni anche dove non c’erano mai stati come la lottizzazione Marina delle Nereidi a pochi metri da Terra Mala. Rimane però qualche criticità. Resta infatti al buio, almeno per ora, la piazzetta di Sant’Efisio tra le vie XX Settembre e Garibaldi. Qui un tempo c’erano i faretti a terra, ma erano stati tutti distrutti dai vandali e mai più installati. Così regna l’oscurità in uno spazio che peraltro è spesso preso di mira dai teppisti che hanno distrutto anche i rubinetti e imbrattato le panchine.

