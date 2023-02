Nuovi lampioni a led, addio strade al buio e risparmi del 60% 

Addio vecchi lampioni e zone buie. In via IV Novembre, via Cagliari, diverse traverse di via Monserrato e di via San Gemiliano più qualche altro tratto, arriva l’illuminazione pubblica, gestita dal Comune.

«Le vie sono ancora oggi servite dalla vecchia rete di illuminazione pubblica dell’Enel, che stiamo sostituendo con quella comunale a led con un risparmio energetico di almeno il sessanta per cento, come abbiamo già fatto in via Cavallera, via e piazzetta Dettori», spiega Massimiliano Bullita, vice sindaco ed assessore ad Urbanistica ed Energia.

Attualmente in via IV Novembre è presente un solo lampione in 150 metri di strada. Un problema per chi vuole tornare a casa la sera tranquillamente, proprio in una delle zone più centrali del paese e vicino al Banco di Sardegna. «Nello stesso progetto», continua Bullita, «è prevista l’illuminazione pubblica del vico Brigata Sassari, in cui c’è ancora un piccolo tratto della vecchia rete».

La sindaca Paola Secci, riassume così: «Con la scorsa consiliatura abbiamo avviato il processo di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica comunale che consente di risparmiare consumi e di costi di manutenzione, con ricadute positive per l’ambiente. Abbiamo esteso la rete a contesti che ne erano privi, ad esempio San Gemiliano e via Cagliari nel tratto ex provinciale; se le risorse comunali ce lo consentiranno, continueremo a sostituire le parti rimaste del vecchio impianto».

