Nuovi “Itinerari” 

Parte questa sera alle 21 su Videolina il secondo ciclo di “Itinerari di Sardegna, l'Isola cresce con l'Unione Europea", il programma curato e condotto da Giacomo Serreli per la regia di Gianfranco Trudu.

È articolato in 22 puntate nelle quali andremo a verificare l’intelligente spendita dei fondi provenienti dall’UE per valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale, storico, ambientale, architettonico dei nostri paesi. Si parte da Sardara dove visiteremo il sito archeologico di Santa Anastasia, il museo Villa Abbas, il castello di Monreale, le antiche terme romane. Gli itinerari proseguiranno a Collinas, per scoprire parte del patrimonio archeologico del paese che ha dato i natali a Giovanni Battista Tuveri.