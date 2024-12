«Nuovi investitori? Questa ipotesi non salva il lavoro» 

Inviata

Portoscuso. «Un nuovo investitore per la linea zinco che la Glencore ha deciso di dismettere? Un’ipotesi che non soddisfa nessuno, soprattutto gli operai degli appalti che guardano con paura il calendario: tra venti giorni i contratti con Portovesme srl scadranno e, senza rinnovo, non ci sarà spazio per la cassa integrazione ma solo per i licenziamenti». È questa la considerazione che ha accomunato tutti gli interventi degli operai diretti e indiretti della Portovesme srl che, ieri pomeriggio, si sono incontrati nella sala assemblee della fabbrica per analizzare, insieme ai delegati sindacali, quanto emerso dal tavolo convocato a Roma dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) con Glencore, Regione, istituzioni locali e sindacati.

«La Glencore ha detto chiaramente che non farà passi indietro sullo stop alla linea zinco – ha sintetizzato Antonello Saba in apertura di assemblea – l’arrivo tra il 18 e il 20 dicembre di un possibile player interessato a visitare la fabbrica per valutare la possibilità di acquisire la linea zinco e per eventuali altre lavorazioni è uno spiraglio tutto da verificare che non può bastare a nessuno». C’è voluto l’intervento di don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro della Diocesi di Iglesias, per interrompere i minuti di silenzio e sconforto seguiti alla relazione del sindacalista: «Siamo stufi di promesse – ha detto il sacerdote rivolgendosi ai politici e agli industriali in una simbolica lettera di Natale – le ipotesi non bastano più ai poveracci che stanno perdendo tutto. Vi siete arricchiti sulla pelle della povera gente che ora scaricate e pesante di illuderci raccontando le vostre vaghe idee per il futuro».

Gli operai sono stufi ma decisi a non arrendersi: «Vogliamo un atto concreto dai nostri politici – ha detto Mauro Cireddu, dipendente della Portovesme srl – la solidarietà che ci esprimono di tanto in tanto non basta più. Una volta tanto si uniscano davvero alla nostra battaglia». Perché di battaglia tutti ora vogliono parlare: «Questa promessa di nuovi investitori è una scusa per non averci ai cancelli in queste settimane – ha analizzato Sergio Filippi, dipendente di una ditta d’appalto – ma se stiamo fermi e zitti, il 31 ci ritroviamo senza lavoro. E senza rinnovo dei contratti per noi non ci sarà nemmeno la cassa integrazione». I timori sono tanti: «Chi ci dà la garanzia che un ipotetico nuovo investitore non ci porti alla fine fatta da Alcoa con Sider Alloys? – ha detto Maurizio Marongiu che come altri colleghi diretti e indiretti ha posto l’attenzione su alcuni quesiti – Se troveranno gli impianti fermi potranno davvero ripartire? E come si divideranno la discarica? Glencore accetterà davvero di mettersi in casa un concorrente anche se in Germania avrà la sua linea zinco grazie all’aiuto del Governo?». Concetti ribaditi anche da Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl Sulcis Iglesiente: «Lo scenario è chiaro – ha detto – Glencore vuole andare avanti solo con il litio, con tutte le criticità ambientali e occupazionali che questo comporta, e ora dopo aver detto che non ci sono le condizione per proseguire con lo zinco ci parla di altri investitori per i quali, invece, le condizioni ci sarebbero». Da tanti la richiesta a tutte le istituzioni a fare la propria parte: «Glencore in Germania riparte grazie a 360 milioni di aiuti di Stato – ha detto Pierluigi Loi, segretario regionale Uiltec – qui che cosa si offre? Che cosa si fa per rendere il Sulcis appetibile? Cosa ha fatto sino a oggi il Consorzio industriale?». È tanta la tensione che si respira in queste giornate: «Ho dato il sangue per questa fabbrica – ha detto Marco Pinna, anche lui dipendente di una ditta d’appalto – sono stanco, sto vivendo di cassa integrazione ma non possono chiederci di farlo in eterno». Da cui l’invito all’azione: «Dobbiamo essere uniti e mettere in atto azioni incisive – ha detto Roberto Forresu, segretario regionale Fiom – siamo a 20 giorni da una tragedia occupazionale. Bisogna lottare, uniti da subito, per la continuità produttiva: se ci si ferma crolla tutto».

