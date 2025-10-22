Nuovi investimenti per viale Trieste e viale Merello 

Il milione di euro che il Comune dovrà pagare al consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” per lo stop alla realizzazione di un parcheggio interrato nell’area portuale di via Roma, ma anche la variazione di bilancio da oltre 30 milioni di euro, con 21 di nuovi investimenti, hanno animato le ultime due sedute del Consiglio comunale, terminato ieri con l’approvazione delle proposte di programma integrato relative alle aree dell’ex pastificio Costa di via Po, del riordino urbano a Terramaini e di quello di Mulinu Becciu, dell’ex mobilificio Cao di via Bacaredda.

Il caso

«Stiamo stanziando le risorse per l’eventuale risarcimento. Ma sulla sentenza presenteremo ricorso in Cassazione con la richiesta anche della sospensione degli effetti», ha spiegato il sindaco Massimo Zedda all’opposizione, sul piede di guerra per l’inserimento, nella variazione di bilancio, di un milione di euro a copertura della perdita della causa con l’impresa che avrebbe dovuto realizzare il parcheggio interrato in via Roma. «Era un progetto ritenuto irrealizzabile: si sarebbero dovuti spostare sotto servizi, a un metro ci sarebbero stati ritrovamenti reperti archeologici e in caso di presenza di vecchi ordigni bellici sarebbe stato necessario evacuare gli abitanti della Marina. Il cantiere sarebbe stato dunque certamente bloccato con costi enormi da pagare». Dai banchi dell’opposizione sono state avanzate fortissime critiche per un accantonamento ritenuto «forzato» per aver inserito questa somma nella variazione di bilancio.

I progetti

Nel documento che ha ottenuto il via libera in Consiglio, sono stati inseriti finanziamenti importanti, come evidenziato da Giovanni Porrà, presidente della commissione Bilancio. Tra gli interventi principali, i 4 milioni per la riqualificazione di viale Trieste (secondo lotto 2) che si aggiungono agli altri 6 milioni già disponibili, 2,5 milioni per la riqualificazione di viale Merello (lavori al via nel primo semestre 2026), e altre risorse per la Casa della solidarietà di Via Sant'Ignazio, per via Vergae per il Centro di Quartiere di Santa Maria Goretti, oltre ai fondi per le politiche sociali e per la costruzione di 40 alloggi nell’edificio comunale tra via Boito-Rossini e Donizetti.

