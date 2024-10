Nuovi interventi nel nuraghe Is Paras 

Sono partiti ad Isili i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del nuraghe Is Paras. L’impalcatura che oggi circonda il vetusto monumento non impedirà però la visita del sito in sicurezza e con il supporto delle operatrici della cooperativa Sa Frontissa che lo gestisce.

Un progetto di 150mila euro che, dopo anni, consentirà anche di avviare una campagna di scavi con l’obbiettivo di riportare alla luce quel patrimonio di Is Paras che ancora si trova sotto la terra.

I recenti lavori hanno restituito il sito ai visitatori per una stagione estiva che ha registrato dei buoni numeri grazie anche al fatto che il nuraghe è una fermata del trenino verde.

L’amministrazione comunale guidata da Luca Pilia ha a disposizione 150 mila euro, in parte recuperati dal bilancio municipale.

