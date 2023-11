Nuovi insegnanti per aiutare gli scolari delle pluriclassi 

Il fenomeno dello spopolamento nei piccoli centri sta lasciando il segno anche nelle aule scolastiche. A Barumini i quindici studenti delle scuole medie si ritrovano tutti in un’unica pluriclasse: sette alunni di prima e otto di seconda. Il comune ha risposto alla sfida stanziando 13500 euro per potenziare i servizi. L’obiettivo è reclutare nuovi insegnanti per sdoppiare le classi, ricreando così una struttura più tradizionale per garantire il diritto allo studio e la qualità dell'insegnamento nelle discipline che più delle altre necessitano di un docente per anno di corso: lettere, matematica e scienze, inglese, francese e tecnologia.

Il sindaco, Michele Zucca, si è dichiarato soddisfatto di mettere la scuola al centro delle scelte politiche. Questa iniziativa segue il successo dell’anno scorso e rappresenta uno sforzo significativo per colmare lo svantaggio delle pluriclassi. Roberto Scema, dirigente dell'istituto, ha sottolineato l'importanza degli investimenti comunali in questo settore: «Questo è un esempio di sussidiarietà al contrario dove il più piccolo, che è il comune, interviene nel colmare i vuoti che il più grande, lo stato, lascia».

