Nuovi ingressi nel gruppo misto, Pd all’attacco 

La campagna elettorale per le regionali del 25 febbraio complica il clima politico cittadino, soprattutto dopo l’abbandono di due consiglieri comunali del gruppo del sindaco Andrea Soddu e l’adesione al misto che diventa sempre più numeroso. «La decisione di Marianna Palumbo e Stefano Mattu di passare al misto è un ulteriore segnale della fragilità della maggioranza consiliare e di un forte dissenso verso il sindaco», commentano i consiglieri Natascia Demurtas e Carlo Prevosto del Pd che sottolineano: «Noi rimaniamo saldi dove ci hanno collocato gli elettori, cioè all’opposizione».

Le critiche più severe da parte dei Dem sono rivolte al sindaco, in corsa alle regionali. «Mentre Nuoro ha bisogno di prepararsi al meglio per le nuove e decisive sfide che sono all’orizzonte, Soddu abbandona la città con una candidatura che è slegata da qualunque considerazione programmatica», sostengono. E poi: «Mentre la città affonda si continua la propaganda spacciando come nuovi i progetti risalenti alla giunta Zidda». Infine: «Vedremo se Soddu cercherà una nuova maggioranza con l’utilizzo delle cariche istituzionali». Sullo sfondo l’assessorato vacante dopo le dimissioni di Grazia Mele.

RIPRODUZIONE RISERVATA