Nuovi incontri per il festival 

Si arricchisce di novità il festival “Vivere la Terra 2023”, la manifestazione promossa dall’Unione dei Comuni “Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, in programma a Siliqua dall’1 al 3 settembre. In questa edizione sono stati inseriti i nuovi laboratori “Mani in pasta con fantasia”, curati da “La piccola fattoria di Jessica e Matteo”, e ”Come nasce il formaggio” di Francesco e Giancarlo Pira. I laboratori sono destinati ai bambini di età tra i 6 e i 14 anni e si svolgeranno nel parco giochi comunale, dalle 17,30, nei giorni 2 e 3 settembre. Anche questa edizione sarà celebrata con l’inaugurazione di un nuovo murale, in corso Repubblica, da La Fille Bertha. Non mancheranno l’esposizione e degustazione dei prodotti artigianali e gli appuntamenti culturali, con proiezioni e libri dedicati alla cultura contadina del territorio.

