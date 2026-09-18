Nuovi impianti sportivi, siamo al rush finale 

I principali impianti sportivi di Carbonia vedono la luce in fondo al tunnel e quelli nuovi stanno invece per affacciarsi al mercato delle richieste. Per alcune grandi strutture che necessitavano di interventi radicali, si è di fronte al rush finale.

L’attesa

E molti occhi, non meno di un migliaio fra agonisti e amatori, sono puntati sui lavori nel campo Dettori di via Balilla: da una lato è terminato l’intervento negli spogliatoi, dall'altro giorni fa la Federazione italiana atletica leggera ha consegnato al Comune le specifiche tecniche su come dovrà essere la nuova pista in merito a materiali, inclinazioni, spessore. La vecchia è stata smantellata: «La posa può iniziare - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - la pista sarà omologata pure per le competizioni nazionali». Di fronte al Dettori, nella cittadella sportiva, è nato altro impianto polivalente con un campo da tennis e uno di volley-basket: «È giunto da Abbanoa il nullaosta all’allaccio fognario degli spogliatoi». Quindi il compendio finirà nel novero degli impianti da dare in gestione. Questo ragionamento abbraccia anche i nuovi impianti polivalenti del neo nato parco fra via Angioy e via Mazzini, ma la gestione ricomprende anche il punto ristoro.

Lavori in corso

Sempre nella cittadella sportiva, a conclusione i lavori per la quasi totale ristrutturazione della piscina (chiusa da 4 anni) e il potenziamento del palasport. Gli interventi in piscina sono a un passo dal termine (installato anche il fotovoltaico) ma sono ancora sotto esame le manifestazioni d'interesse alla gestione di due società. Mesi fa il Comune anticipava di poter riaprire la piscina questo autunno. Al palasport invece è stata aggiudicata la gara per i climatizzatori. Per molto tempo è poi rimasta incompiuta una piccola strada che da via delle Cernitrici lambisce il palasport e sfocia in via Balilla: «Adesso la completiamo con un progetto stralcio: confluirà nei parcheggi del Dettori dove è in corso la posa dei pannelli fotovoltaici», afferma Mureddu.

Illuminazione

Allungo finale pure per lo stadio Zoboli: il fatto che il Carbonia non disputi più l'Eccellenza non ha impedito di portare avanti gli interventi (in alcuni punti da definire) negli spogliatoi, perforazione di un pozzo, copertura della tribuna, fotovoltaico. Ora ecco l'affidamento del ripristino delle quattro torri faro spente da quindici anni.

Non appare facile invece la soluzione per evitare che i vandali distruggano del tutto (come già avvenuto in via Dalmazia e a Is Gannaus) il nuovo campo di calcetto ai piedi del parco Rosmarino: già demolita una porta.

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