Nuovi impianti di illuminazione nella zona industriale 

Hanno preso il via i lavori per il nuovo impianto di illuminazione della zona industriale, ad Iglesias. Un intervento di riqualificazione molto importante per un importo corrispondente a 418 mila euro. Nella zona industriale, Sa Stoia, l' impianto era ormai obsoleto e non andava a servire l' intera area. I lavori sono relativi in modo particolare, alla zona di via Orsa Maggiore, dove sono in corso di realizzazione due nuove rotatorie che verranno servite dal nuovo impianto di illuminazione. Non solo. Da qualche giorno, è stata approvata una modifica al progetto, da parte della Giunta comunale e si procederà anche con la bitumazione in corrispondenza delle nuove rotonde con la realizzazione della nuova segnaletica stradale, per quanto concerne via Andromeda e via Centauro. In questa area verranno realizzati due nuovi dossi. Un lavoro finalizzato a garantire a tutti maggiore sicurezza.

La zona industriale de Sa Stoia necessitava di importante lavori di manutenzione e riqualificazione sia per le imprese già esistenti, sia per le aziende nascenti. Fra queste anche una dell’Emilia Romagna, di Modena, che ha deciso di investire i propri capitali nel territorio dell'Iglesiente e in particolare, nella città di Iglesias.

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