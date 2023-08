Nuovi hotel extralusso e aumenti nei 300 metri: via libera in Consiglio 

«Siamo completamente esonerati, per mancanza di risposta a livello di ricettività, da quel turismo internazionale che oggi contribuirebbe non poco ad aumentare il Pil di questa Regione». L’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris ha spiegato così il senso dell’emendamento al Collegato –approvato ieri in Aula solo per due voti (25 sì e 23 no), dopo la richiesta i scrutinio segreto da parte dell’opposizione – che restituisce in parte ciò che la legge salvacoste aveva tolto. Nel 2004 la capacità massima edificabile era stata ridotta del 50%, da oggi potrà essere incrementata del 25% per realizzare nuovi alberghi a cinque stelle purché fuori dalla fascia dei 300 metri dalla battigia, e per migliorare l’offerta turistica delle strutture esistenti (a prescindere dalla classificazione e anche all’interno della fascia) sino a un massimo del 15% del volume originario ma senza la previsione di nuovi posti letto. Anche nella fascia protetta, sì, perché – ha argomentato l’esponente della Giunta Solinas – «parliamo di strutture che esistono da prima della salvacoste, e mica possiamo escluderle dalla possibilità di migliorare gli standard qualitativi dell’offerta dei loro servizi».

Indirizzo politico

La scelta della maggioranza è «politica», dunque, e ha a che fare con una nuova visione di sviluppo. Che non guarda al turismo di fascia medio bassa perché – ha aggiunto l’assessore – «riteniamo che sia già competitivo». Si tratta anche di una risposta agli interventi dei Progressisti Massimo Zedda e Francesco Agus. Quest’ultimo ha detto ieri che «è lunare parlare di nuovi posti letto visti i dati del turismo di quest’anno». Quest’estate, ha ricordato Zedda, «a Ferragosto si trovava tranquillamente posto negli alberghi», inoltre «il turismo in un’Isola non si fa con le norme urbanistiche ma investendo sui trasporti e sui collegamenti, garantendo disponibilità e prezzi adeguati». E tuttavia, ha sostenuto Salaris, «non è che siccome quest’anno la stagione non è andata bene, non dobbiamo pianificare per i prossimi cinquant'anni». Secondo Michele Cossa (Riformatori) «è sbagliato ideologizzare su questa materia, specie nel caso di queste norme che toccano in modo limitato le volumetrie». Oltretutto, «è giusto intercettare il flusso enorme di turismo di fascia alta che non conosce crisi adeguando gli alberghi ai migliori standard internazionali. Il pauperismo non porta benessere».

Il pacchetto

Nel pacchetto urbanistica approvato ieri anche l’articolo del Collegato sul recepimento delle norme del Piano Casa salvate dalla Consulta: riuso dei sottotetti esistenti con altezza non inferiore a 2,40 metri per gli spazi abitativi e 2,20 per quelli accessori; interventi di recupero, garantendo un’altezza minima di 2,40 metri, di piani seminterrati, piani terra, piani pilotis; realizzazione di soppalchi (altezza 2 metri) purché di superficie non superiore al 40% di quella sottostante (altezza 2,40 metri). Infine, negli alberghi, per un massimo di 240 giorni, la chiusura di verande e terrazze con elementi rimovibili. Subito dopo il via libera al collegato, la Giunta trasmetterà a tutti i Comuni, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, una circolare con il riferimento alle norme salvate e che, a questo punto, potranno essere applicate.

Il nodo agibilità

Soprattutto l’agibilità dei seminterrati ha suscitato le critiche delle opposizioni. «Nei seminterrati in passato sono morte delle persone, e comunque generalmente sono abitati da chi ha capacità economica inferiore», ha obiettato Maria Laura Orrù (Alleanza Rossoverde). Alla fine, ha osservato Roberto Li Gioi (M5S), «a correre i rischi sono i più deboli». Il Collegato ritornerà in Aula martedì per le norme sugli enti locali e i trasporti.