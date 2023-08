Nuovi hotel costieri:  «L’emendamento tutela il territorio» 

Sarà una rivoluzione urbanistica che, nei propositi della Giunta regionale, dovrà favorire lo sviluppo turistico senza nuove invasioni delle coste sarde.

«Lo scopo dell’emendamento, approvato mercoledì in commissione e che presto otterrà i sigilli dell’Aula, è andare in continuità con la filosofia del Ppr», dice Aldo Salaris, assessore all’Urbanistica. «Sulle coste si vuole abbandonare la logica dell’eccessivo consumo di territorio per le seconde case, aumentando l’offerta di strutture alberghiere in modo tale da consumare meno suolo, migliorando nel contempo l’offerta ricettiva».

L’assessore

L’esponente della Giunta Solinas in quota ai Riformatori va ancora oltre: «Abbiamo riattivato la co-pianificazione con il ministero per adeguare il Piano paesaggistico regionale. Sia chiaro: il Ppr non disciplina lo sviluppo sulle zone “F” a vocazione turistica, normate invece dalla Salvacoste, che dimezza le volumetrie concesse dal decreto Floris. Con il nuovo provvedimento, tutti i Comuni che hanno raggiunto il 50 per cento di volumetrie della Salvacoste possono, per il restante 50 per cento, avere dei volumi per il 25 per cento di quel 50 rimanente. Se un Comune ha già impegnato il 90 per cento, può avere il 25 per cento del 10 per cento di volumetrie restante».

Questa ipotesi vale per le strutture alberghiere nuove. «Per quelle già esistenti stiamo prevedendo un 15 per cento di volumetria in più, ma non per l’aumento dei posti letto ma soltanto per il miglioramento degli standard qualitativi. Mi riferisco a spazi comuni, spa, sale office per manager, piscine e hall».

Adesso spetta ai Comuni rimettersi al passo con la programmazione urbanistica regionale: «L’emendamento è condizionato all’adeguamento dei Piani urbanistici comunali al Ppr. E, in fase di pianificazione, i Comuni dovranno prevederle nel Puc, adducendo reali esigenze di sviluppo turistico». Le regole per l’attuazione dei contenuti verranno subito dopo: «Una volta approvato in Aula l’emendamento, la Regione si siederà al tavolo del Governo con le Soprintendenze per prevedere le linee di indirizzo», chiude Salaris. «Da lì discenderanno le direttive di attuazione».

L’Anci

Critica l’associazione dei Comuni: «Senza un disegno complessivo è impossibile esprimere un parere compiuto sui contenuti dell’emendamento», dice Emiliano Deiana, presidente dell’Anci regionale. «Servirebbe avere un’idea di Sardegna sulla quale le posizioni possano confrontarsi realmente. Per l’adeguamento dei Puc al Ppr mancano esattamente le cose che sono scritte nel documento. Non ci sono indicazioni sul Piano paesaggistico per le aree interne come pure sulla legge urbanistica che chiarisca quali sono le procedure e i parametri. E neppure sulle risorse regionali per la redazione dei Puc».

Gli albergatori

Federalberghi è abbastanza ottimista, ma chiede garanzie normative: «Non può essere che positiva l’introduzione della possibilità per gli hotel di potersi riqualificare e offrire agli ospiti strutture sempre più al passo con le nuove esigenze del mercato, sempre più integrate nell’ambiente e nel territorio e sempre più sostenibili», dice il presidente Paolo Manca. «Riqualificazioni di qualità che elevano anche il livello dell’offerta. Solo per fare un esempio, un hotel 5 stelle crea oltre il doppio dei posti di lavoro di un 3 stelle. Detto ciò resta la grande assenza di un sistema organizzato di norme sull’Urbanistica, che dia regole chiare e certezze a tutti i portatori di interesse, dagli imprenditori agli ambientalisti. Attendiamo che la norma passi in Aula e che anche in questa legislatura, arrivata ormai al termine, non si riveli un’occasione sprecata per fare chiarezza su un tema determinante per il turismo della nostra Regione». E una legge urbanistica «che non prescinda dalla co-pianificazione tra gli enti locali e la Regione» è la richiesta di Emanuele Armeni ed Enzo Cugusi, rispettivamente presidente e portavoce di “Sardi in Europa”.

