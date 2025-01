Nuovi guai per Boeri: a settembre il processo per Bosconavigli 

MILANO. Rischia gli arresti domiciliari nell’inchiesta sulla Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, e va a processo per il progetto Bosconavigli. Ancora guai giudiziari per l’archistar del Bosco verticale Stefano Boeri, progettista anche del restyling green di via Roma a Cagliari. Si aprirà alla fine di settembre al Tribunale di Milano il processo sul progetto Bosconavigli, un complesso residenziale che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest del capoluogo lombardo, e che vede l’architetto imputato per lottizzazione abusiva e abuso edilizio a altre sei persone, tra cui i dirigenti comunali Alberto Viaroli e Giovanni Oggioni. Quest’ultimo, ex direttore dello Sportello unico edilizia e componente della Commissione per il paesaggio, è coinvolto in altre inchieste sull’urbanistica ed è stato rinviato a giudizio anche per il caso delle Torri Milano. La Procura nei giorni scorsi ha disposto il rinvio a giudizio per citazione diretta di Boeri, per il quale lunedì la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari come per Cino Zucchi, entrambi indagati per turbativa d’asta e falso nell’inchiesta sul concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della biblioteca Beic, che dovrebbe sorgere nel 2026 con i fondi del Pnrr. Un progetto «che Milano attende da 40 anni e che è importante per la città», rimarca il sindaco Giuseppe Sala, che si augura che i due architetti «non abbiano conseguenze» per questa indagine. Quelle in cui è coinvolto Boeri sono solo alcune delle inchieste relative all’urbanistica che scuotono Milano da oltre un anno, che hanno portato a un blocco dell’edilizia e alla perdita per il Comune di 165 milioni di oneri di urbanizzazione nel 2024. Per questo è urgente, secondo Palazzo Marino, che il Senato approvi quanto prima la norma Salva Milano, su cui però anche il Pd è spaccato.

RIPRODUZIONE RISERVATA