Nuovi guai giudiziari per l’ex broker accusato di truffa 

Avrebbero raggirato 257 vittime sparpagliate in ogni zona della Sardegna e in varie altre regioni italiane, proponendo investimenti su una piattaforma che in realtà non era altro che un metodo ingegnoso per sottrarre soldi a chi desiderava ottenere interessi oltre il normale tasso bancario. Si è chiusa nei giorni scorsi la seconda indagine, questa volta da parte della pm Nicoletta Mari, sull’ex broker di Sinnai, Roberto Diomedi, finito sotto inchiesta assieme a Gianni Da Ros e Erika Lecca (entrambi di San Vero Milis) e Valentino Deidda (Villacidro).

La presunta truffa – secondo gli investigatori – si sarebbe basata sull’aver promesso interessi e rendite oltre i normali interessi di mercato (si parla del 5 per cento laddove il tasso ricorrente non superava lo 0,5). Tramite la piattaforma online facente capo alla società Bolton First Credit Limited, di proprietà di Diomedi, sarebbe stato proposto l’acquisto di prodotti finanziaria di varia sorta , pubblicizzati tramite una comunità online denominata “Titanium business club”. In realtà si sarebbe trattato di una truffa che avrebbe fatto perdere decine di migliaia di euro agli investitori.

Chiusa l’inchiesta, la Procura ha identificato decine di privati che sarebbero stati raggirati, molti dei quali assistiti dall’avvocato Gianfranco Trullu. Ora gli indagati potranno avere accesso al fascicolo, prima che il pm decida se chiedere il rinvio a giudizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA