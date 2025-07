Nuovi giudici, primo incontro 

Paola Massidda, 51 anni, Carlo Augusto Durante, 38, e Davide Quartu, 33, sono i tre nuovi giudici del Tribunale di Lanusei. Tutti sardi. Il quarto, che entro l’anno completerà l’organico, arriverà da Bologna. I tre magistrati sono stati ricevuti nei giorni scorsi da Nicola Caschili, presidente del palazzo di giustizia di via Marconi, per i primi dialoghi conoscitivi in vista del debutto nelle aule. Massidda, Durante, Quartu e il loro collega emiliano, nominati dal Consiglio superiore della magistratura, subentreranno a Nicole Serra, Giada Rutili, Giulia Aresu, tutte destinate ad altre sedi regionali, e Paola Murru, scomparsa lo scorso 9 giugno.

Le novità

Le porte del Tribunale di Lanusei somigliano a quelle di un terminal aeroportuale. Gente che va e gente che arriva. Al palazzo di Giustizia Nicole Serra e Giada Rutili hanno la valigia in mano. Dopo l’estate saluteranno l’Ogliastra e proseguiranno la carriera altrove, dopo anni di attività a servizio del territorio con un numero elevato di udienze presiedute. La collega, Giulia Aresu, ha concluso l’esperienza quadriennale a Lanusei in veste di gup all’udienza che ha aperto il processo per l’omicidio dell’allevatore di Gairo, Riccardo Palmas. Il Csm ha nominato Massidda, Durante, Quartu e un giudice bolognese per rimpolpare l’organico dei togati completato dal presidente Caschili. Tre sono i giudici onorari: Iride Mura, Francesca Perra e Giuseppina Secchi. Tuttavia, restano incognite sul potenziamento del personale amministrativo, con l’Ordine degli avvocati, presieduto da Vito Cofano, che a più ripresa ha sollecitato rinforzi.

Il sindaco

Il 26 giugno scorso, a confermare le imminenti nomine era stato Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm che a Lanusei era stato accolto dai vertici del Tribunale, della Procura e dell’Ordine degli avvocati. Le sue parole avevano portato una ventata di serenità, allontanando i venti di incertezza che, a lungo, hanno soffiato sul Tribunale. «Già a suo tempo dissi che per il Tribunale era fondamentale la nomina del presidente e del procuratore. A quel punto sarebbe stato più semplice coprire gli altri ruoli. Così è stato e ora diamo il benvenuto ai nuovi giudici all’interno di un sistema collaudato e ben gestito dove sapranno trovarsi al meglio», afferma il sindaco di Lanusei, Davide Burchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA