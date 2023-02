Nuovi giochi per i più piccoli nei parchi 

Tutti sull’altalena e sulla giostra: nei polmoni verdi di via Tortolì e via Jerzu arrivano due nuovi giochi colorati destinati ai più piccoli. Inaugurati meno di un mese fa, quegli spazi per anni abbandonati e dimenticati nel quartiere i Giardini, hanno finalmente nuova vita e, ora, davanti agli occhi dei quartuccesi c’è un parco come tutti lo vorrebbero vedere: pulito e con giochi funzionanti e nuovi.

Si tratta di spazi aperti, a pochi metri casa, nascosti tra i palazzi, che rappresentano per migliaia di famiglie importanti spazi di aggregazione e svago per bambine e bambini. «Questo è il piano dell’amministrazione, quando ha scelto di investire tempo e risorse per realizzare i vari parchi cittadini: creare luoghi di aggregazione e divertimento all’aria aperta. Abbiamo messo l’erba sintetica per i giochi dedicati all’infanzia, come la molla e le altalene», afferma l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda.

«L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici, i nostri parchi, sempre più inclusivi. Non è escluso che in futuro vengano installati anche nuovi giochi. Questi giardinetti rispondono alle esigenze delle famiglie, che possono vivere la città senza doversi allontanare da casa», conclude Caredda, «un pezzo alla volta stiamo rendendo Quartucciu sempre più accogliente e vivibile». (fr. me.)

