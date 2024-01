Nuovi giochi per i bambini 

Giochi nuovi per i bambini dell’asilo al ritorno dalle vacanze. A posizionarli in questi giorni, al posto di quelli vecchi, l’amministrazione comunale: «Questo intervento era atteso da insegnanti e ragazzi - ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - adesso lo spazio aperto sarà più organizzato e sicuro». Sul prato verde della scuola sono stati montati due castelli con gli scivoli e una serie di altri giochi. «I ragazzi, dunque - ha aggiunto - i ragazzi saranno ancora più felici ed entusiasti di andare a scuola e svolgeranno le lezioni con rinnovato interesse. Il divertimento è parte integrante dell’apprendimento e dello sviluppo». L’amministrazione comunale sta investendo molto sull’istruzione. Nei prossimi mesi, fra le altre cose, partirà la costruzione del nuovo polo scolastico coi soldi del Pnrr per un totale di due milioni e 300mila euro. (g. a.)

