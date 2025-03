Nuovi giochi nelle piazze Galilei e Resistenza 

Nuovi giochi per i bimbi di Samassi. Sono stati installati nei giorni scorsi i nuovi arredi nei parchi del paese: l’area verde di piazza Galilei è stata integrata con giochi a molla e l’altalena per i bimbi più piccoli, un pannello sensoriale col tris mini e un’area picnic composta da due tavoli con sedute; mentre in piazza Resistenza è stato posizionato un nuovo gioco a molla (in sostituzione del vecchio ormai usurato), un secondo seggiolino nell’altalena per i bambini più grandi e un pannello sensoriale con l’orologio portabici sotto il gazebo rettangolare, accanto all’ingresso principale del chiosco. «Entrambi i parchi sono già stati frequentati da tanti bambini nei fine settimana e in occasione del Carnevale, a conferma che l'intervento sia stato molto apprezzato dalle famiglie e abbia fatto divertire i bambini di diverse fasce d'età. Abbiamo inoltre posizionato dei nuovi cestini multiscomparto con l’obiettivo di insegnare anche ai più piccoli come differenziare i rifiuti in modo corretto. Prossimamente arriveranno altri nuovi arredi urbani per migliorare il decoro di strade e aree particolarmente utilizzate dai samassesi», assicura il vice sindaco Giacomo Onnis.

In piazza Galilei è stato realizzato anche il nuovo impianto di irrigazione che sostituisce quello installato ormai 40 anni fa e che nell’ultimo periodo aveva dato più di un problema. ( s. r. )

