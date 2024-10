Nuovi giochi nel parco  di via Satta 

Nei giardini pubblici di Pabillonis, in via Satta, sono stati installati dei nuovi giochi. Durante l’intervento effettuato qualche giorno fa, sono stati posizionati nuovi attrezzi in un’area verde sul lato destro rispetto all’ingresso principale.

Tra le nuove installazioni, vi sono un’altalena con seggiolini inclusivi per bambini disabili, uno scivolo a forma di coccodrillo pensato per i più piccoli e un dondolo a molla.

Il nuovo assetto dei giardini pubblici, sempre più frequentati da giovani coppie con figli, necessitava di un ampliamento del parco giochi disponibile.

«Abbiamo ritenuto opportuno ampliare le possibilità per più bambini, inclusi i più piccoli e quelli con disabilità», ha dichiarato il sindaco Riccardo Sanna.

Le risorse stanziate ammontano a circa 10mila euro. Nell’ottica di rendere questo spazio accessibile a tutti, in passato era già stata installata una giostra inclusiva adatta anche alle persone in sedia a rotelle. (g. g. s.)

