Nuovi giochi nel parco della Pace, riapre lo spazio per i bambini 

Nuovi giochi per i bambini in arrivo nel parco della Pace, a Selargius.

A disposizione ci sono poco meno di 100mila euro, risorse stanziate dal Comune con l’avanzo di amministrazione disponibile in bilancio. Uno spazio dedicato ai bambini che purtroppo è da tempo off limits, transennato per questioni di sicurezza come viene confermato nella determina che affida la fornitura dei giochi a una ditta della Penisola: «L’area gioco nel parco della Pace è stata interdetta all’utilizzo da parte degli utenti nel mese di giugno in quanto le attrezzature, in dettaglio due altalene ed il gioco multifunzione in legno, risultano essere ammalorati ed inutilizzabili in sicurezza», viene spiegato.

Da qui l’urgenza di «provvedere alla sostituzione dei giochi oramai vetusti con altrettanti nuovi, certificati e dotati delle idonee pavimentazioni antitrauma».

Un intervento atteso da bimbi e famiglie che vivono nella zona e frequentanto il parco della Pace, in attesa che venga presa una decisione anche sul futuro del chiosco bar dell’oasi abbandonato e vandalizzato da anni.

