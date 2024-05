Nuovi giochi nei parchi urbani di via Marconi e via Togliatti 

Nei giardini pubblici di via Marconi, a Guspini, sono stati montati i nuovi giochi per bambini. I lavori sono stati fatti alla ditta di Country Service Sardinia srl di Elmas di Bruno Paolelli per l’importo di 50mila euro ottenuti da fondi regionali. I giochi sono stati poggiati sopra tappeti antinfortunistici.

Fra le persone che giornalmente utilizzano i parchi comunali c’è soddisfazione: «Nella mia abitazione non ci sono spazzi adeguati – racconta Laura Sanna – così vengo qui per fare dei pic nic con amici e parenti». Alcuni esprimono riserve riguardo la pulizia: «Serve maggior controllo. Capita spesso – dicono Rosalba Saba, Giovanni Tuveri e Fabrizia Carta – di trovare cartacce lasciate per terra e di vedere cani lasciati liberi in uno spazio dove giocano i bambini».

Dalla prossima settimana i lavori di montaggio dei nuovi giochi d’intrattenimento dei bimbi inizieranno anche nel parco di via Togliatti. «Stiamo aspettando da tempo un intervento di ristrutturazione degli spazi di socializzazione de Is boinargius», commentano due residenti, Maria Usai e Mario Serra: «Avere uno spazio di socializzazione nel quartiere è importante». A Is Boinargius, sottolinea Silvio Sanna, «non ci sono iniziative, e anche le persone anziane devono avere spazi per ritrovarsi, intrattenersi, leggere. Non sarebbe male se fossero utilizzabili anche i bagni pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA