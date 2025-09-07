Nuovi giochi nei parchi, ok all’installazione 

Ha preso il via la sistemazione dei nuovi giochi nei parchi della città. Altalene, scivoli e dondoli erano stati prima recintati, proprio all’inizio della bella stagione e poi rimossi nei giorni scorsi, in attesa della loro sostituzione. In tutto saranno sostituiti 39 giochi per bambini dislocati in diverse zone della città: dal Parco Parodi al Parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino allo spazio recintato più grande, il Parco Europa. Il piano interessa quindi sia il centro che il litorale. Tutti i giochi poggeranno poi su tappeti gommati come previsto dalla legge per evitare che cadendo i bambini si possano far male.«Finalmente ci saranno i giochi nuovi», dice una mamma, Alice Serra, «i bambini ci erano rimasti male quando erano stati transennati all’inizio della buona stagione».

RIPRODUZIONE RISERVATA