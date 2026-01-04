VaiOnline
Tertenia.
05 gennaio 2026 alle 00:05

Nuovi giochi inclusivi nel parchetto di via Corongiu 

Due giochi inclusivi sono troppo pochi per il parco di via Corongiu. Le unità ludiche raddoppiano, in virtù di un’esigenza maturata al termine di un’analisi condotta da amministratori e tecnici comunali. «C’è la necessità di provvedere a integrare due giochi costituiti da pannelli sensoriali», spiegano dal palazzo di via Roma.

Il primo acquisto riguarda un pannello di attività accessibile e inclusivo in cui i bambini possono giocare di ruolo immaginando di essere astronauti, mettendo i loro volti e le mani nelle aperture del pannello stesso e posando per una foto divertente, mentre il secondo elemento individuato è il classico gioco del tris, una struttura composta interamente in legno che dispone di nove cilindri girevoli. La spesa per l’acquisto dei due nuovi giochi è di 1.300 euro, investimento che conferma la volontà della Giunta di Giulio Murgia di incrementare le attrattive nelle due aree ludiche presenti nel centro abitato. Una di queste è di recente realizzazione e all’interno di entrambe sono stati eseguiti degli interventi di installazione e sostituzione di altalene inclusive dotate di un’adeguata pavimentazione antitrauma. (ro. se.)

